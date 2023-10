Rocker sigtet: Bestilte sneplove og kongeligt porcelæn

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Kongeligt porcelæn, saltspredere, havetraktorer og gaveæsker er blandt nogle af de aparte ting, der indgår i en bedragerisag mod en højtstående rocker fra Comanches MC.Abonnementet fortsætter herefter til 79 kr./md. headtopics.com

Rocker og pakkepost-chauffør smuglede flere kilo narko til NordjyllandDuoen er blevet idømt lange fængselsstraffe for omfattende indsmugling af narko Læs mere ⮕

Kvinde gik og spillede Pokemon Go: Kort tid efter bliver hun sigtet for drabsforsøgKvinden gik en tur i skoven og spillede Pokemon Go, da hun blev anholdt. Læs mere ⮕

Tre mænd sigtet: Politiet fandt kokain og våbenLæs mere her Læs mere ⮕

Rocker og pakkepost-chauffør smuglede flere kilo narko til NordjyllandDuoen er blevet idømt lange fængselsstraffe for omfattende indsmugling af narko Læs mere ⮕

Børsen JobNordea-ansatte sigtet for korruption: Nu sagsøger de banken Læs mere ⮕

Børsen JobNordea-ansatte sigtet for korruption: Nu sagsøger de banken Læs mere ⮕