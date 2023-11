'Robinson'-stjerne i vild forvandling: Kan du genkende hende?

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Der opstod sød julemusik sidste år i december, da realitydeltageren Amanda Sascha kunne præsentere sin nye kæreste, Mads, for offentligheden.

Tidligere på året, i oktober 2022, kunne hun fortælle, at hun gik fra kæresten Ilir, som hun ellers havde dannet par med i tre år.Og forholdet går fortsat glimrende, fortæller Amanda Sascha til Ekstra Bladet.Og således så Amanda Sascha ud i 2021, da hun nåede langt i 'Robinson Ekspeditionen'. Foto: Janus Nielsen/Viaplay

Den tidligere deltager i 'Robinson Ekspeditionen', hvor hun nåede finalen, og som også tidligere har været en del af DR's 'De dyre piger' fortæller, at 'forholdet er flyvende'.Som bekendt var det Halloween i går 31. oktober.- Vi var til sådan et privat arrangement inde i byen. Det var en sjov aften. Mads og jeg laver bare en masse spas og sjov. Han er jo lige så skør som mig.

- Altså, vi nyder tilværelsen og hinanden og tager lidt en dag ad gangen. Men selvfølgelig har vi snakket lidt om fremtidsplaner sammen. Vi er nok ikke de mest kedelige traditionelle typer og nok lidt mere impulsive, så vi det lidt, som det kommer.- Vi har da haft oppe at vende, at næste år ville være et godt tidspunkt at begynde at se på det med at få et barn, siger Amanda Sascha.

