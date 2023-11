Robbie Williams' drastiske vægttab - sådan har han snydt

Sanger Robbie Williams åbner op om sit vægttab og mentale helbred.Den ikoniske sanger Robbie Williams åbner nu op om sin vægt og mentale helbred.

Han er nemlig gået fra 88,5 kilo til 76 kilo på meget kort tid. Men det har ikke været helt uden hjælp. For han har ligesom mange andre også benyttet sig af appetitlindrende medicin.»Babe, jeg er på Ozempic. Eller noget, der minder om Ozempic. Det er et julemirakel,« fortæller sangeren til mediet.»Jeg har brug for det medicinsk. Jeg er nemlig blevet diagnosticeret med type 2 selvhad.

Fedmemedicinen Ozempic er skabt af den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisk og har hurtigt fået flere kendte fans. Sangeren har været gift med Ayda Field siden 2010. Sammen har de fire børn Teddy, Charlie, Coco og Beau. headtopics.com

»Vi fremstår jo i dag som et parti, som laver det ene løftebrud efter det andet«Løftebrud efter løftebrud har kostet Venstre dyrt, lyder det fra partinestor og strateg Claus Hjort Frederiksen, der nu kommer med sine råd til den næste formand. Læs mere ⮕

Ten Hag nægtede at tale om det: 'Jeg har ingen kommentarer til det'»Straffesparket ændrede kampen.« Læs mere ⮕

Det taler vi om på ing.dk: Er det synd for husejerne?Alle fulgte weekendens stormflod minut for minut. Men selvom det er en naturkatastrofe, ved man, at den kommer med mellemrum. Læs mere ⮕

Regn og atter regn: Det stopper ikke foreløbig, lyder det fra DMIDMI har en melding om, hvad vi kan forvente i den kommende uge Læs mere ⮕

Græskaravler melder udsolgt: - Det er kommet bag på mig, at det er gået så stærktLæs mere her Læs mere ⮕

S-minister går til modangreb: Det går ud over børnene, når forældre arbejder mindreDet er en trussel mod vores børn og velfærdssamfund, når man forherliger en tilværelse med mindre arbejde. Det mener udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), der med en ny bog går fuldtonet ind i debatten om danskernes arbejdsmoral. Læs mere ⮕