Ærlig professor: - Jeg har en morders hjerne

James Fallon i et eftertænksomt øjeblik i Edinburgh tilbage i 2015. Professoren, hjerneforskeren og debattøren fra USA er nu gået på pension men er stadig i fuld sving med at forske og holde foredrag. Ikke mindst om erkendelsen af, at han er psykopat, hypermanisk og født med en morders hjerne. (Foto: Philip Hedayat Davali).

EDINBURGH (Ekstra Bladet): British Airways afleverer professor James Fallon med flere timers forsinkelse. Det er noget med en tornado i Chicago.

Hjerneforskningens superstjerne skal være trækplaster i en offentlig paneldebat om kriminelle psykopater i Edinburgh. I salen venter Storbritanniens førende ekspert og en israelsk hjerneforsker nervøst trippende.

