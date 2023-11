Retssag mod PEPSICO for forurening af flod

Svane på sin rede, med six pack holder af engangsplastik om halsen Illustration: Lisbeth Engbo/fotograf. Retssag mod PEPSICO I New York følges af hele verden. Det er en sag der kan sætte præcedens for, om ”forureneren betaler princippet” gælder for de virksomheder, der producerer forurenende emballager – eller ansvaret igen overlades til forbrugerne. En sag der potentielt kan udfordre de globale brands, hvis emballager ligger spredt i naturen overalt på kloden.

En sag der giver mindelser om Erin Brockovichi USA og står bag intet mindre end 85 drikkevarebrands (Pepsi, Mountain Dew m.fl.) og 25 snack brands (Lay’s m.fl). Sagen er anlagt mod alle PEPSICOs brands.PEPSICO anklages for at forurene den lokale flod, Buffalo River. Optællinger har vist, at 17% af de emballager, der findes i området omkring floden, stammer fra PEPSICO. Dobbelt så meget som nummer to forurener, McDonald





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Spansk medie kæder kronprins Frederik sammen med mexicansk kvinde: Nu truer hun med retssagSpansk medie kæder kronprins Frederik sammen med mexicansk kvinde: Nu truer hun med retssag

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Truer med retssagLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Skattestyrelsen får grønt lys til britisk retssag om udbytteskatLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Familie til 13-årig pige ser frem mod retssag med 'blandede følelser' | NyhederRetssagen mod den 32-årige mand, der er sigtet for drabet på Emilie Meng, og for at have bortført og forgrebet sig på en 13-årig pige og for et overfald på en efterskoleelev, begynder 1. april næste år.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Dropper retssag mod Lars FindsenLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Hjort fredet - regering dropper retssagLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »