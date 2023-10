Retskorrespondent: Spørgsmålet er, om sagerne nogensinde kommer for retten

Lars Findsen, tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, har nu fået Højesterets ord for at sagerne mod ham og tidligere Venstre-minister Claus Hjort Frederiksen skal køre for delvist åbne døre. Det betyder, at anklagerne skal lægges offentligt frem. (arkivfoto).

Højesteret slog i dag fast, at sagerne mod Claus Hjort Frederiksen og tidligere efterretningschef Lars Findsen, der er tiltalt for at have lækket statshemmeligheder eller andre særligt fortrolige oplysninger, skal køre for delvist åbne døre.

- Lige nu er de her sager kastet op i luften. Det har hele tiden fra anklagemyndighedens side været en forudsætning af de her sager skulle foregå bag lukkede døre, siger hun. - Det næste træk er anklagemyndighedens. Det store åbne spørgsmål er, om sagerne nogensinde kommer for retten. Anklagemyndigheden har jo brugt som argumentation, at sagerne er nødt til at skulle foregå bag hermetisk lukkede døre for at kunne gennemføres på betryggende vis, siger Trine Maria Ilsøe.Højesteret har nu afgjort, at selve sagerne kan køre i åbne retssale, og kun detaljer i sagerne skal holdes bag lukkede døre. headtopics.com

Tidligere på måneden blev sagerne mod både Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen udskudt, da Højesteret gav Lars Findsen medhold i, at han skulle have udleveret anklageskriftet og flere andre dokumenter.

- Det kan ikke understreges nok at i alle spørgsmål vedrørende den her sag, har Højesteret hældt anklagemyndigheden ned af brættet, siger Trine Maria Ilsøe. Claus Hjort Frederiksen ankommer til Københavns Byret i forbindelse med et tidligere retsmøde i sagen. (Foto: © Emil Nicolai Helms, Ritzau Scanpix)Med dagens afgørelse fra Højesteret bekræftes det også, at anklagerne handler om lækage af oplysninger om det såkaldte kabelsamarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA.- Forsvarerne har ikke offentligt kunne gå ud og sige, hvad den her sag handler om. headtopics.com

