Årets Cavling-vinder får også en Prix Europa for undersøgende podcastserie

Frederik Hugo Ledegaard Thim modtog tidligere i år Cavlingprisen for 'Det levende bevis'. Nu har podcastserien også fået en Prix Europa. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) (Foto: © Ida Marie Odgaard, Ritzau Scanpix)Frederik Hugo Ledegaard Thim modtog tidligere i år Cavlingprisen for 'Det levende bevis'. Nu har podcastserien også fået en Prix Europa.

Efter at Frederik Hugo Ledegaard Thim fra DR Dokumentar i begyndelsen af januar modtog journalisternes fornemste hæderspris, Cavlingprisen, for den undersøgende podcastserie ’Det levende bevis’, fortsatte prisregnen over dokumentarserien fra DR LYD fredag aften på rådhuset i Berlin.

DR Dokumentar er virkelig glad for, at denne utrolige, velfortalte historie bliver anerkendt internationalt. Det er et vigtigt stykke graverjournalistik, der fortjener stor udbredelse.Foran 19 øvrige nominerede sikrede 'Det levende bevis' sig en Prix Europa i kategorien 'Bedste europæiske undersøgende programserie på lyd'.

Podcastserien ’Det levende bevis’ fortæller historien om to søstre, hvis forældre ved tre retsinstanser er blevet idømt og har afsonet fængselsstraf for at have fået deres døtre omskåret. Igennem otte afsnit sandsynliggør redaktionen bag, at der er tale om et justitsmord. I syv år har sagens to ofre - Amira og Yasmin - holdt fast i, at de aldrig er blevet omskåret.

- DR Dokumentar er virkelig glad for, at denne utrolige, velfortalte historie bliver anerkendt internationalt. Det er et vigtigt stykke graverjournalistik, der fortjener stor udbredelse, siger redaktionschefen for DR Dokumentar, Mikala Krogh, i en kommentar til prisen.

DR modtog senest en Prix Europa i 2021. Da fik DR3’s programserie ’Efterskolen’ den prestigefulde pris i kategorien ’Bedste europæiske TV-dokumentarserie’, mens P3-dokumentaren og podcastserien ’Blackout – pigen på billedet’ i 2020 blev ’Bedste europæiske radio-dokumentarserie’.

