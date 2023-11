Republikanere duellerer i anden tv-debat om præsidentdrømme

I nat dansk tid kommer en række republikanere med præsidentdrømme til at duellere i bedste sendetid ved Det Republikanske Partis anden tv-debat. Her får kandidaterne to timer i rampelyset til at overbevise de republikanske vælgere om, at de bør være partiets bud på en præsident i 2024.

Syv republikanske præsidentkandidater har kvalificeret sig til nattens debat ved blandt andet at have mindst tre procents opbakning i nationale meningsmålinger: Nattens tv-debat er en vigtig mulighed for kandidaterne for at markere sig, siger Anne Alling, der er journalist i USA. - Efter den første debat, der gav en introduktion til kandidaterne og deres synspunkter, er det for alvor tid for kandidaterne til at skille sig ud fra mængden, siger Anne Alling. Hun forventer, at duellanterne vil gå hårdt efter biotech-milliardæren Vivek Ramaswamy, som har momentum i meningsmålingern

:

