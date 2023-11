Rentefald løfter aktierne: Sådan bliver handelsdagen

Der er udsigt til positiv åbning torsdag morgen efter rentefald. Arkivfoto: Alex Domanski/Reuters/Ritzau Scanpix

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BORSENDK: Rentefald løfter aktierne: Sådan bliver handelsdagenRentefald løfter aktierne: Sådan bliver handelsdagen

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Rentefald løfter aktierne: Sådan bliver handelsdagenRentefald løfter aktierne: Sådan bliver handelsdagen

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Aktie-eksperter: Sådan investerer vi selvEkstra Bladet har spurgt fire professionelle investorer, hvordan de selv investerer i 2023 - her er deres svar. Simon Kristiansen har lagt en stor del

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

DAGENSDK: I mørket sker de fleste ulykker: Sådan sikrer du dit barn på årets uhyggeligste aftenSelvom aftenen står i uhyggens tegn, er det essentielt at passe ekstra meget på, når mørket falder.

Kilde: DagensDk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Sådan gik det pigerne fra 'Fucking Åmål'Filmen om de to forelskede teenagepiger Elin og Agnes tog verden med storm. Den voldsomme succes og opmærksomhed tacklede de meget forskelligt

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: AaB-vinder grimt: Sådan forholder sportsdirektør sig til kritik- Det er generelt farligt at lade sig forblænde af øjebliksbilleder, siger Ole Jan Kappmeier, der vil opbygge en langtidsholdbar strategi i fodboldklubben

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕