Rekordoptag på ingeniørstudiet på Aarhus Universitet

En årelang indsats for at øge antallet af studerende, der interesserer sig for ingeniørvidenskab, har udmøntet sig i en noget aparte situation på Aarhus Universitet (AU).

For selvom universitetet kan glæde sig over et rekordoptag på 1.191 nye ingeniørstuderende – en stigning på otte procent i forhold til sidste år – må man samtidig afvise næsten 200 kvalificerede ansøgere, siger prodekan for uddannelse på Technical Sciences, Finn Borchsenius, der finder det »virkelig mærkeligt«:

Det er nok de færreste steder i landet hvor man over 2 år kan tilgodese (næsten) 50% flere. Det er jo også uddannelser hvor man ikke ‘bare’ kan finde et større auditorium og hyre 1-2 flere holdundervisere, da der jo er mange af fagene som indeholder laboratorier (Jeg er godt med på at det heller ikke ‘bare’ lige er til at åbne op for flere pladser på andre studier).

Derudover er der store dele af netop den uddannelse (og måske ligeså for de andre) som er dybt ankret i andre institutter og deres begrænsninger på antal elever. Eksempelvis skal alle naturvidenskabelige (kemi, fysik, biologi, teknisk videnskab) have calculus og mange af dem have organisk kemi 1. headtopics.com

