Rekordmange cykeltyverier: Højeste antal i 10 år

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.I løbet af de første ni måneder i 2023 er der nemlig blevet anmeldt 13.528 cykeltyverier.

Ifølge TV 2 Kosmopol er det nærmest en sjældenhed, at det fører til en sigtelse, når et cykeltyveri anmeldes. Således ligger den såkaldte sigtelsesprocent på 0,8 procent.Over for mediet peger vicepolitiinspektør hos Københavns Politi Jesper Lauenborg Bangsgaard særligt på en specifik årsag. headtopics.com

- Den primære årsag er, at langt de fleste cykeltyve bliver sigtet for hæleri. For når vi finder et lager med stjålne cykler, så er det svært at bevise, at personen rent faktisk har stjålet cyklerne. Til gengæld kan vi nemmere sigte dem for at ville sælge cyklerne videre, og derfor er tallet så lavt, siger han.

Så hvor mange cykeltyverier, der egentlig opklares på den ene eller anden måde, er svært for politiet at oplyse. Det skyldes også, at hælerisager ikke opgøres på enkelte varer.

