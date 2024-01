Rekordmange bilister beder om hjælp på grund af snestorm og kulde

Hele 18.000 opkald modtog assistanceorganisationen fra desperate bilister i de fire lande den 3. december, og det er det højeste antal på en enkelt dag i SOS Internationals 63 år. Det var kombinationen af snestorm i Danmark og så ekstreme kuldegrader i Nordsverige, Norge og Finland, der fik bilister til at bede om hjælp til at starte frosne biler og komme fri af snedriver og grøfter.

59 procent af alle opkald kom fra de danske veje, mens Sverige følger efter med 19 procent, Norge 13 procent og Finland 9 procent





