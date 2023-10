Rekordmange ansøgninger om julehjælp: - Overvældet af behovet er så stort

Organisationen Blå Kors har siden tirsdag haft åbent for ansøgninger om julehjælp. Siden da er det væltet ind med ansøgninger.

- Vi er overvældede over, at behovet er så stort, siger Morten Skov Mogensen, der er generalsekretær i Blå Kors Danmark. - Det tyder på, at der er endnu mere behov end sidste år. I skrivende stund er der kommet 5200 ansøgninger og 571 af de familier bor i Region Nordjylland. Det svarer til omkring 11 procent.

- Vi ved, juletiden er en meget følsom tid. At man er så økonomisk presset, at man ikke kan lave en julemiddag, er et voldsomt pres, siger Morten Skov Mogensen. Blå Kors får donationer fra privatpersoner, virksomheder og fonde. Organisationen er stadig åben overfor donationer. headtopics.com

