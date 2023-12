Regionsrådet giver penge til initiativer for at forbedre psykiatrien i Syddanmark

På et møde i dag har Regionsrådet besluttet at give penge til i alt seks initiativer, der sammen skal sikre, at psykiatrien i Syddanmark får et løft.- Kombinationen af større efterspørgsel efter behandling og udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personalet udfordrer psykiatrien i disse år.

Derfor er jeg glad for, at vi nu står med en række håndgribelige tiltag, som forhåbentlig kommer til at skabe forbedringer for patienterne i form af kortere ventelister og bedre rammer for behandlingen, udtaler regionsrådsformand Bo Libergren (V) i meddelelsen. Til næste år og 2025 tilføres der 15,5 millioner kroner til initiativerne. De efterfølgende år er beløbene en smule mindre. Det sagde USA's udenrigsminister Antony Blinken, ved en ceremoni i USA's hovedstad, Washington D.C, hvor USA og Finland i dag underskrev en tilsvarende aftale. Det fremgår af et udskrift af Blinkens tale ved ceremonien på det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Dansk virksomhed har regnet på sin sorte samvittighed – og sat et trecifret millionbeløb af til at betale for denPengene skal gå til skov i udviklingslande, som skal bremse den globale opvarmning.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Fordelingen af pengene er 'tåbelig', siger tidligere fagbossNogle faggrupper kan have fået mod på at forsøge sig hos politikerne, hvis de ikke føler sig hørt under forhandlingerne, mener arbejdsmarkedsforsker.

Kilde: tv2politik - 🏆 8. / 63 Læs mere »

Kvindelige kunstnere bliver overset af kunstmuseerne: 'Der ingen undskyldning for, at vi ikke fordeler det ligeligt'Kunstmuseerne har købt ny kunst for omkring 289 millioner kroner i de seneste fem år, og 65 procent af pengene blev brugt på mandlige kunstnere.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Da Kenneth blev kræftsyg, viste hans misbrug sit sande ansigt: ’Jeg tænkte fedt. Nu bliver det nemmere at få morfin’Region Syddanmark vil skrue ned for brugen af stærk smertestillende medicin. Det glæder Kenneth Stubkjær Kristiansen sig over. Han har selv været afhængig af opioider.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Stephanie Lose bliver ny økonomiminister i regeringenStephanie Lose, Morten Dahlin og Mia Wagner. Som ventet har den nye Venstre-formand, Troels Lund Poulsen, sat sit ministerhold, og han fortsætter selv som forsvarsminister og vicestatsminister.Stephanie Lose (V) bliver ny økonomiminister og kommer samtidig med i en række udvalg. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Lose indtræder desuden i en række magtfulde udvalg. Hun kommer med i Koordinationsudvalget, hvor de overordnede linjer i regeringens politik fastlægges.Troels Lund Poulsen udtaler i en pressemeddelelse, at Lose bliver "helt central" for Venstre i regeringen.Stephanie Lose har aldrig været valgt til Folketinget, men har beskæftiget sig med regionalpolitik, som hun har været i siden 2005. Ved det seneste regionalvalg blev hun valgt med 147.485 personlige stemmer.indtræder som ny økonomiminister. Hun kommer fra posten som regionsrådsformand for Region Syddanmark. Lose er også næstformand i Danske Regioner og næstformand i Venstre

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Budgetloven forhindrer kommuner og regioner i at bruge penge på velfærdBudgetloven forhindrer kommuner og regioner i at bruge de penge, de har i kassen på øget velfærd til borgerne. Det er væsentlig forklaring på, at velfærden bløder, fremgik det af debatten på FOA-kongressens første dag. arbejde dkpol

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »