Regeringens skatteplan og 2030-plan møder ikke ubetinget begejstring. Hovedparten af midlerne til velfærd dækker alene den demografiske udvikling og ikke øget velfærd. Regeringen selv forudser, at det kan føre til øget køb af private velfærdsydelser og dermed til øget ulighed i samfundet.“Vi ser også sprækker i det danske velfærdssamfund. Der er eksempler i sundhedsvæsenet og plejesektoren, som vi slet ikke kan være tilfredse med”., som den offentliggjorde tirsdag den 7. november.

Planen er regeringens bud på udviklingen af det danske samfund og dansk økonomi frem mod 2030. “Vi mangler arbejdskraft i både den offentlige og private sektor. I sprækkerne ligger kimen til udfordringer, som kan vokse sig større. Især når behovet for offentlig service, sundhed og ældrepleje samtidig stiger i de kommende år, herunder fordi vi heldigvis bliver flere ældre”, står der i plane





Arbejderen » / 🏆 25. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Stor undersøgelse i Danmarks power-to-x-branche: Vi når ikke 2030-måletManglen på grøn strøm og CO2 betyder, at kun et mindretal af power-to-x-aktørerne regner med, at Danmarks mål om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030 vil blive indfriet, viser ny undersøgelse fra fire GTS-institutter.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Regeringens og EU's indgreb mod flytrafikken vil kun føre til en fem procent reduktionKlima-, Energi- og Forsyningsministeriet vurderer, at Regeringens og EU's indgreb mod flytrafikken vil føre til en reduktion på fem procent. Ekspert kalder skønnet »optimistisk«.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Internt opgør i regeringen om håndtryk til nye statsborgere: Afskaf de 'tosserier'Gruppeformand for Moderaterne angriber nu et af symbolerne i regeringens udlændingepolitik.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Forsvarschef advarede om milliardoverskridelserRegeringens plan for Forsvaret bliver op mod ti år forsinket.

Kilde: tv2nyhederne - 🏆 17. / 53 Læs mere »

Stephanie Lose bliver ny økonomiminister i regeringenStephanie Lose, Morten Dahlin og Mia Wagner. Som ventet har den nye Venstre-formand, Troels Lund Poulsen, sat sit ministerhold, og han fortsætter selv som forsvarsminister og vicestatsminister.Stephanie Lose (V) bliver ny økonomiminister og kommer samtidig med i en række udvalg. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Lose indtræder desuden i en række magtfulde udvalg. Hun kommer med i Koordinationsudvalget, hvor de overordnede linjer i regeringens politik fastlægges.Troels Lund Poulsen udtaler i en pressemeddelelse, at Lose bliver "helt central" for Venstre i regeringen.Stephanie Lose har aldrig været valgt til Folketinget, men har beskæftiget sig med regionalpolitik, som hun har været i siden 2005. Ved det seneste regionalvalg blev hun valgt med 147.485 personlige stemmer.indtræder som ny økonomiminister. Hun kommer fra posten som regionsrådsformand for Region Syddanmark. Lose er også næstformand i Danske Regioner og næstformand i Venstre

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Regeringen kan ansætte flere særlige rådgivereTorsdagens ministerrokade og oprettelsen af et nyt grønt udvalg betyder ikke kun nye navne på ministerlisten. Samtidig får flere ministre nemlig lov til at ansætte flere rådgivere, end de hidtil har kunnet. Således må finansministeren fremover ansætte ’op til tre særlige rådgivere’, hvor han hidtil har måttet ansætte op til to.

Kilde: journalistendk - 🏆 18. / 53 Læs mere »