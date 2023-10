Regeringens 70-procentsmål afhænger af landbruget

Regeringens 70-procentsmål i 2030 står og falder med landbruget, som er efterårets store, varme kartoffel i forhandlingerne om at nedbringe erhvervets klimaaftyk.

De hensyn kan imødekommes med mulige understøttende tiltag i form af tilskud, kompensation eller anden tilbageførsel af afgiftsprovenuet til landbruget, men det kan samtidig skabe en risiko for at »udvande incitamenterne til at reducere udledningerne i landbruget, hvilket kan bringe opfyldelsen af 70-procentsmålet i fare,« fremgår det af Klimarådets kommentar i notatet.

Regeringen vil fremlægge forslaget til en klimaafgift på landbruget, når Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform har fremlagt deres konklusioner. Det forventes at ske i løbet af efteråret. headtopics.com

Skær dig nu en hasselkæp, find en orm og nyd, at du kan fiske i et uforstyrret vandløb, hvor fiskene har haft tid til at vokse sig store.Tak for info, Nu tror jag alle landmænd stiler deres data til rådighed.

Jeg skælder ikke ud over en klimaafgift på landbruget, jeg beder blot om at den bliver baseret på reelle målinger, så den enkelte landbrug ved hvordan afgiften er beregnet, det er vel rimeligt? Men som enhver der har køkkenhave ved, er det at snyde på vægten at lade som om vi ikke importere (organisk) materiale til haven. Så hvis vi lader hønsene spise 100-120 gram korn om dagen, og får halmen til at komposter, skal vi"låne" ca. lige så mange m2 uden for haven, som vi har i haven.Eller hvis vi vil lade landbruget stå for hele arealet, svare det til 5% af det danske landbrugsareal. headtopics.com

