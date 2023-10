Regeringen vil tillade fælles drænløsninger for at bekæmpe stigende grundvandstand

Et dyrt omfangsdræn har stort set været den eneste løsning, som de stadigt flere bygningsejere, der plages af stigende grundvandstand, har kunnet bruge. Men nu vil regeringen give kommuner og forsyningsselskaber lov til at lave fælles drænløsninger, som vil være billigere for både samfundet og bygningsejerne. Illustration: Danske Kloakmestre.

Nu har man vedtaget at adskille spildevand og regnvand, fra tage, veje mv. Spildevand til spildevandsrenseanlæg. Om grundvandet under byerne så er ren, er en helt anden 'saga' indvindingsboringer i bynære områder er lukket pga. forurening, formentligt? headtopics.com

Jeg tror heller ikke på, at en drænledning ved et lokalt nedsivningsanlæg vil kunne tage vandet i det omfang det kommer. Og lægger man en sådan drænledning og kobler den på en regnvandsledning, kan man ikke få den rabat, som etablering af et nedsivningsanlæg medfører - vi sparede ca. kr. 15.000 på tilslutningsbidraget ved at lave det påbudte LAR-anlæg.

Men dette arbejde er stoppet mange steder fordi økonomi er presset eller fordi de gamle er gået på pension og der var ikke nye medarbejdere til at tage over. Den historiske viden om hvor vandet kommer fra og løber til går delvist tabt.hos rigtig mange huse/grunde i hele oplandet. Når der så kommer"meget regn på kort tid" så er der ingen steder det kan løbe hen og vi ser korte oversvømmelser. headtopics.com

