Regeringen vil lette personskatter for knap 7 milliarder

Regeringen er snart klar med skatteudspil, og der er større skattelettelser end varslet i regeringsgrundlaget.

SVM-regeringen vil lette personskatter for i alt 6,75 milliarder kroner i det skatteudspil, der snart præsenteres.Det er 1,75 milliarder mere end aftalt i regeringsgrundlaget, hvor der var lagt op til at lette skatten for 5 milliarder kroner.Beskæftigelsesfradraget skal hæves, og det er her, størstedelen af pengene skal bruges.

Tallet er efter såkaldt adfærd og tilbageløb, som dækker over, at borgerne forbruger mere, når de får flere penge mellem hænderne. Desuden skal der indføres en ny mellemskat, topskattegrænsen skal være højere, og så skal den omtalte toptopskat indføres, skriver Børsen om udspillet og beretter, at skatteplanen skulle have været fremlagt sidste uge, men grundet Jakob Ellemann-Jensens exit fra dansk politik er det ikke sket endnu. headtopics.com

Skattelettelserne vil ifølge regeringen øge arbejdsudbuddet med 5150 personer i 2030. Udspillet kommer forud for præsentationen af den for regeringen vigtige 2030-plan. Debatten om skattelettelserne har kørt på i længere tid. Blandt andet har regioner og kommuner argumenteret for, at prioriteringerne er forkerte i en tid med presset velfærd og sundhedsvæsen.

Regeringen vil lette personskat for knap 7 milliarderLæs mere her Læs mere ⮕

Professor dumper tech-anbefalinger til regeringen: »Naive« og »meningsløse«En ekspertgruppes anbefalinger til, hvordan regeringen skal håndtere tech-giganterne, møder kritik fra juraprofessor, Andrej Savin, der mener, at EU-lovgivning i forvejen dækker store dele af området af. Ekspertgruppens formand kalder kritikken misforstået. Læs mere ⮕

Bas Dost efter uhyggeligt kollaps: - Jeg har det godtLæs mere her Læs mere ⮕

Ekstrem våd oktober: Ét sted i landsdelen har særligt stået for skudLæs mere her Læs mere ⮕

Uheld på motorvej: Redning på vejLæs mere her Læs mere ⮕

Onsdag sker det: Slut med kontanterLæs mere her Læs mere ⮕