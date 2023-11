Regeringen vil lette personskat for knap 7 milliarder

SVM-regeringen vil lette personskatter for i alt 6,75 milliarder kroner i det skatteudspil, der snart præsenteres.Det er 1,75 milliarder mere end aftalt i regeringsgrundlaget, hvor der var lagt op til at lette skatten for 5 milliarder kroner.

Topskattegrænsen skal være højere, og så skal den omtalte toptopskat indføres, skriver Børsen om udspillet og beretter, at skatteplanen skulle have været fremlagt sidste uge, men grundet Jakob Ellemann-Jensens exit fra dansk politik er det ikke sket endnu.

Professor dumper tech-anbefalinger til regeringen: »Naive« og »meningsløse«En ekspertgruppes anbefalinger til, hvordan regeringen skal håndtere tech-giganterne, møder kritik fra juraprofessor, Andrej Savin, der mener, at EU-lovgivning i forvejen dækker store dele af området af. Ekspertgruppens formand kalder kritikken misforstået. Læs mere ⮕

Frygter far er bortført til VenezuelaLæs mere her Læs mere ⮕

Først blev de forbudt: Nu rykker TikTok ind i DanmarkLæs mere her Læs mere ⮕

Nyt i voldtægtssag: Har du set karakteristisk damecykel?Klik og læs mere Læs mere ⮕

Leif glemmer alt, når han bygger med Lego: Har flere hundrede sætKlik og læs mere Læs mere ⮕

Sommerhusejere vil kræve erstatning for mobilmastKlik og læs mere Læs mere ⮕