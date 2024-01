Regeringen støtter forbud mod flagning med udenlandske flag

Regeringen støtter et beslutningsforslag fra Danmarksdemokraterne om at forbyde flagning med udenlandske flag. Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Ritzau. Tidligere har regeringspartiet Moderaterne været imod et forbud, mens Venstre har støttet et forbud. Nu har hele regeringen så bestemt sig.- Set med hele regeringens øjne så er det ikke kun et flag. Det er også noget, der binder os sammen, siger han. Det skal dog være muligt at gradbøje lovgivningen.

Det gælder både det tyske mindretal, men der kan også være andre situationer, hvor man skal kunne søge om dispensation





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Tidligere DR-chef skal være ny administrerende direktør for Radio4 | NyhederDer er fundet en ny chef for den landsdækkende taleradio Radio4.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Ringberg efter et år med regeringen: Vælgerne mistede hurtigt begejstringenBededagen røg, og lønnen blev løftet, men de store løfter om velfærd er udskudt, skriver DR's politiske analytiker.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Tidligere Trump-advokat skal betale en milliard i erstatning for bagvaskelse og injurier om valgsvindel | NyhederDen tidligere borgmester i New York og advokat for den tidligere præsident Donald Trump, Rudy Giuliani, er af en domstol i Washington blevet dømt til at betale en erstatning på mere end 148 millioner dollar til to valgansatte fra Georgia.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Regeringen og flere partier enige om ny SU-reform: Sjette SU-år bliver droppetEn ny SU-reform kan dog først træde i kraft efter næste folketingsvalg.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Tidligere OL-chef frygter tomme tilskuerrækker på grund af skyhøje priser | NyhederSebastian Coe stod i spidsen for OL i London i 2012, og nu sender han som præsident for Det Internationale Atletikforbund atleter af sted til sommerens lege i Paris.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Regeringen indgår aftale om SU-reform, som forkorter SU'enRegeringen og tre borgerlige partier indgår aftale om at reformere SU-systemet.

Kilde: jppolitik - 🏆 23. / 51 Læs mere »