Regeringen overvejer at indføre vejafgifter i Danmark

Regeringen har ikke officielt meldt sig på banen med konkrete planer, men transportministeren, Thomas Danielsen (V), deler gladeligt ud af sine overvejelser og lægger ikke skjul på sin begejstring for at indføre vejafgifter i Danmark, også kendt som roadpricing.Verden, og dansk politik i særdeleshed, er da også et helt andet sted end dengang i december 2020, hvor finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterede den ‘grønne vejtransportaftale’, som den hedder, der skulle sikre 775.

000 nul- og lavemissionsbiler i 2030. En aftale som skulle sikre ro om bilbeskatningen.Finansministeren er ganske vist den samme, men siden 2020 har man blandt andet aftalt at indføre roadpricing for lastbiler fra 2025, og der er sat gang i et forsøg med roadpricing for personbiler. Og så er der ikke mindst sat spørgsmålstegn ved en af grundpillerne i den aftale, der blev indgået i 2020, nemlig tempoet for indfasningen af registreringsafgift på elbiler., at det går for hurtigt med at hæve afgifterne på elbilerne. Afgiftsfritagelsen står til at skulle udfases efter 2025, hvilket risikerer at føre til en opbremsning i elbilsalget. Men da det kræver finansiering at holde registreringsafgiften i ro, kan der være brug for at sikre andre indtægtskilder i Skatteministeriet.Så skinnerne til at kunne indføre roadpricing er lagt, og der er en brændende platform, hvis man abonnerer på frygten for, at elbilsalget kan komme til at vakle om kort ti

