Regeringen ændrer koranlov efter massiv kritik

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) præsenterede regeringens udkast til koranloven i august. Nu er det endelige lovforslag på plads. Foto: Emil AgerskovRegeringen skruer mærkbart ned for rækkevidden af den såkaldte koranlov, der har været voldsomt omdiskuteret de seneste måneder.

Fredag har justitsminister Peter Hummelgaard (S) fremsat det endelige lovforslag, som skal forbyde koranafbrændinger i Danmark.med væsentlig religiøs betydning omfattet samt genstande, der »fremstår som en sådan«.

Derudover bliver det præciseret, at det ikke vil være strafbart at billige – altså støtte eller bifalde – utilbørlig behandling af de religiøse skrifter.»Med de ændringer, vi lægger op til nu, bliver det alt andet lige nemmere at navigere i – herunder for politiet og domstolene,« siger Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse. headtopics.com

Formålet med det meget omdiskuterede lovforslag er dog stadig det samme: At kunne gribe ind over for de systematiske koranafbrændinger, som fandt sted hen over sommeren og som udløste voldsom vrede og store protester i flere overvejende muslimske lande.foran udenlandske ambassader i Købehavn. Ifølge regeringen har sagerne haft »væsentlige negative konsekvenser for Danmark«, og de har ifølge PET medvirket til at skærpe terrortruslen mod Danmark.

Derudover risikerede loven at stille politifolk i vanskelige situationer, når de skulle afgøre om- eller hvornår, de skal gribe ind over en måske strafbar handling, lød kritikken.»Det har været vigtigt for regeringen, at lovforslaget skulle være så præcist som muligt. Vi har valgt at justere lovforslaget, og det har vi bl.a. headtopics.com

