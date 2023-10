Regeringen foreslår for lille kompensation til naboer for VE-udbygning

Regeringen slår et stort slag for VE-udbygningen på land ved at skrue op for kompensationen til naboerne. Men den kompensation, regeringen foreslår, er for lille. Og det sker på bekostning af naturen, der må lægge krop til flere vindmøller og solceller.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger..

Du kan til enhver tid indstille dine kontaktpræferencer, under menupunktet ‘Tilladelser & Services’ på din ING/Profil.Da du er ved at tilmelde dig en gratis prøve beder vi dig hjælpe os med at gøre vores indhold mere relevant for dig, ved at vælge et eller flere emner der interesserer dig.Som medlem af IDA har du gratis adgang til PLUS-indhold, som en del af dit medlemskab. Fortsæt med MitIDA for at aktivere din adgang til indholdet.

Professionel vandspecialist til ansættelse i regionalt vandteam i Europa med base på den danske ambassade i WarszawaMed de nævnte store milliard investeringer i solceller er det afgørende at få stillet krav om gode EPD og LCA tal for solcellerne. Der er flere Europæiske leverandører der kan leve op til dette. headtopics.com

Få gratis prøveabonnement og adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og RadarTilmeld dig et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar uden binding eller betalingsoplysninger. Som medlem af IDA har du også gratis adgang til PLUS-indhold som en del af dit medlemskab. Aktivér din adgang ved at fortsætte med MitIDA. Læs mere ⮕

Giftig PCB i Nationalbanken: Problemer med fjernelse og nedslidte installationerGiftig PCB fra fuger i Nationalbanken kan ikke fjernes let og ventilationssystemerne er nedslidte og svære at erstatte med moderne løsninger. Tilmeld dig et gratis prøveabonnement for at få adgang til PLUS-indholdet på Ing.dk, Version2 og Radar. Læs mere ⮕

Regeringen vil tillade fælles drænløsninger for at bekæmpe stigende grundvandstandRegeringen ønsker at give kommuner og forsyningsselskaber tilladelse til at etablere fælles drænløsninger, som vil være billigere for både samfundet og bygningsejerne. Grundvandsstanden er steget markant og truer mange boliger og erhvervsbygninger. Læs mere ⮕

Hans Engell: Et kæmpe nederlag for regeringenLæs mere her Læs mere ⮕

Ekspert efter chok-afgørelse: Regeringen har desperat prøvet at holde det hemmeligtEkspert efter chok-afgørelse: Regeringen har desperat prøvet at holde det hemmeligt Læs mere ⮕

Regeringen ændrer forslaget om afbrænding af koranerLæs mere her Læs mere ⮕