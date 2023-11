Regeringen åbner for undersøgelse af Frederiksen og Bertelsen i spionsag

Hjort mistænker, at Barbara Bertelsen, Statsministeriets departementschef, også har haft en finger med i spillet i hans sag. Arkivfoto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BORSENDK: Regeringen åbner for undersøgelse af Frederiksen og Bertelsen i spionsagRegeringen åbner for undersøgelse af Frederiksen og Bertelsen i spionsag

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Regeringen åbner for undersøgelse af Frederiksen og Bertelsen i spionsagRegeringen åbner for undersøgelse af Frederiksen og Bertelsen i spionsag

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Regeringen åbner for undersøgelse af Frederiksen og Bertelsen i spionsagRegeringen åbner for undersøgelse af Frederiksen og Bertelsen i spionsag

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Regeringen åbner for undersøgelse af Frederiksen og Bertelsen i spionsagRegeringen åbner for undersøgelse af Frederiksen og Bertelsen i spionsag

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Regeringen åbner for undersøgelse af Frederiksen og Bertelsen i spionsagRegeringen åbner for undersøgelse af Frederiksen og Bertelsen i spionsag

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Regeringen åbner for undersøgelse af Frederiksen og Bertelsen i spionsagRegeringen åbner for undersøgelse af Frederiksen og Bertelsen i spionsag

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕