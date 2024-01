Regeringen afsætter for få penge til ny udbudsplatform

Regeringen har afsat alt for få penge til en ny udbudsplatform, lyder det fra Mercell, der i dag leverer den altdominerende platform på markedet. Erhvervsministeriet har afsat 170 millioner kroner til en ny digital udbudsplatform, som skal lette byrderne for små og mellemstore virksomheder. Men det er alt for optimistisk at tro, at en platform af den størrelse kan drives for de penge, lyder kritikken fra flere sider.

I Danmark sidder den norske virksomhed Mercell på klart størstedelen af markedet for digitale udbudsplatforme, og her lyder vurderingen at budgettet er alt for lavt





