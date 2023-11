Regeringen afsætter en halv milliard i sit skatteudspil

06-11-2023 02:04:00 borsendk 1 min.

Skattelettelser for ti milliarder vil gøre det mere attraktivt for folk at gå på arbejde, siger økonomiminister Troels Lund Poulsen (V), forud for at regeringen vil præsentere sit udspil til en skattereform.