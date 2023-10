Redningsstationen i Nr. Vorupør kan ikke bruge deres redningsbåd

Redningsstationen i Nr. Vorupør var fredag aften i aktion i forbindelse med en redningsaktion, hvor der var gået ild i kutter med en mand ombord.

Egentligt har redningsstationen en stor redningsbåd, men den må mandskabet på redningsstationen ikke bruge. - Den er ikke blevet synet, selvom vi har gået og passet og plejet det skib. Vi ved det er i orden, fortæller Benny Bak, Stationsleder, Nørre Vorupør Redningsstation.Årsagen til at redningsbåden ikke er synet er, at redningsstationen skal have et nyt og større skib. Så søværnet vil ikke syne den 60 år gamle redningsbåd.

Han synes det værste var, at det også var mørkt. For meldingen kom omkring klokken 19 og de skulle en 20 til 25 sømil ud fra kysten. Og i mørket kan mandskabet ikke se, hvis der kommer en stor bølge.Halvvejs ude blev aktionen afblæst, fordi et andet skib havde samlet det ene besætningsmedlem op, og senere kom en helikopter og fløj ham i land. headtopics.com

- Men det er frustrerende, at skulle sejle ud i en lille gummibåd, når vi kan stå og kigge på et skib, der ikke fejler noget som helst, men som vi ikke må bruge. Og vi er jo skruet sådan sammen på redningsstationen, at hvis vi bliver kaldt ud til en sømand i nød, så sejler vi, siger Benny Bak. Vi læser og forholder os til alle tip, men intet bliver offentliggjort, før vi har drøftet det med dig.

Læs mere:

tvmidtvest »

For få år siden var Danmark 'nærig' og 'sparsommelig’. Nu vil politikerne gerne bruge ekstra milliarder på EUI dag skal EU-landenes ledere diskutere, om de skal bruge flere penge på deres fællesbudget. Læs mere ⮕

Parlamentsformand revser 'sparelande': Verden har ændret sig, og derfor har EU brug for flere pengeEU-landene diskuterer, om de skal bruge flere penge på deres fælles budget. Læs mere ⮕

Iranere under pres: - Det er deres taktikLæs mere her Læs mere ⮕

Det er en gave, når nordjyderne deler deres historier med osKlik og læs mere Læs mere ⮕

Venstres næste generation vil 'gøre op med systemstaten' med forslag om atomkraftværker og nyt SU-systemI ny bog kommer fem Venstre-stemmer med deres input til fremtidens Venstre-politik. Læs mere ⮕

Avedøreværket og havmøllepark ude af drift på syvende døgn efter stormflodØrsted og RWE arbejder lige nu på højtryk for at få deres anlæg tilbage i drift. Læs mere ⮕