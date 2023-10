Redningsaktion i Nordsøen efter kutterbrand

28-10-2023 00:06:00 / Kilde: btdk

En redningsaktion er sat i gang i Nordsøen, efter en mindre kutter brød i brand. En redningshelikopter har hentet kutterens ene besætningsmedlem, mens et redningsskib er sendt til området for at sikre, at kutteren brænder ud og synker.