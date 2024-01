Real Madrid lider et tidligt nederlag mod Almeria

Det lignede på forhånd ren og skær walkover for Real Madrid, som søndag aften kunne spille sig ind på La Ligas førsteplads med en sejr over Almeria på Santiago Bernabeu. Almeria har haft en regulær rædselssæson, hvor de kort for nytår tog rekorden for den dårligste sæsonstart i La Liga siden 1998, efter de tabte til Barcelona i 18. spillerunde. Forud for søndagens opgør lå klubben på sydkysten tungt på ligaens jumboplads med bare seks point for 20 kampe.

På udebane var det blevet til et enkelt point fra 10 kampe. Der var altså lagt op til en Real Madrid-opvisning, men planerne om at lægge sig alene i spidsen af La Liga foran eventyrlige Girona led et alvorligt knæk efter bare 40 sekunders fodbold.Real Madrid-bagkæden var umådeligt sløsede, og en dårlig aflevering fra kaptajnen Nacho Fernandez blev opsnappet af Sergio Arribas, som igangsatte en hurtig kontra for at straffe kongeklubbe





