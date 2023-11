Reagerer på Perrys skæbne: Helt knust over 'søns' død

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Således skriver Morgan Fairchild, der spillede Matthew Perrys mor i den ikoniske serie 'Friends', på det sociale medie X. 'Matthew var en fantastisk begavet skuespiller og en uvurderlig del af Warner Bros. Television Group-familien. Betydningen af hans komiske geni blev følt over hele verden, og hans minde vil leve videre i hjertet på så mange. Dette er en hjerteknusende dag, og vi sender vores kærlighed til hans familie, hans kære og alle hans hengivne fans ', lyder det videre i udtalelsen.

'Hvil i fred Matthew Perry. Altid så sød, cool, chill og talentfuld Du er en del af amerikansk kultur og vil leve for evigt', skriver han på det sociale medie X. 'Jeg er virkelig ked af at høre om Matthew Perry. Han var simpelthen så sød ved mig i 'Friends', og hver gang jeg så ham i årtierne efter. Læs venligst hans bog. Det var hans natur at hjælpe. Han vil dog ikke hvile i fred.. Han har allerede for travlt med at få alle til at grine deroppe', skriver Brewster på det sociale medie X.Matthew Perry tog verden med storm med sin rolle i 'Friends'. headtopics.com

'Friends'-stjernen nåede dog også at gøre sig bemærket i andre serier. Blandt andet en anden ultrapopulær af slagsen, nemlig 'Beverly Hills 90210', hvor Matthew Perry spillede med i et afsnit som ungt tennistalent tynget af sin strenge far.

