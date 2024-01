Rasmus Lauge i flyvende form mod Holland

Rasmus Lauge er i flyvende form mod Holland, men det er ikke sikkert, at han starter mod Sverige i aften. Mikkel Hansen passer måske bedre til svenskerne.





