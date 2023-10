Raser over killinger efterladte i bur: Internat kommer med glædelig nyhed

De to killinger sad fanget i et lille bur, efterladt af deres ejer. De har klaret sig uden mad og drikke og har siddet i sin egen afføring - formentlig i mange timer.

Sådan siger leder af internatet Lise Svejgaard. I sit raseri lavede hun en video, og lagde den på Facebook, for at sætte fokus på 'dumping' - katte, som bliver efterladt.- Det er blevet for nemt at få en kat, så mange ser dem som noget, man bare kan få for sjov. Havde det været en hund havde mange flere været oppe at køre over det her, mener hun.

Lise Svejgaard er harm over, at kattene var velernærede og meget sociale. - Det betyder, at de har været elsket og kælet med, men alligevel har man overladt dem til sig selv, siger Lise Svejgaard.En anden positiv side af sagen er, at den formodede ejer af kattene er politianmeldt. headtopics.com

Derfor glæder det Lise Svejgaard, at Dyrenes Beskyttelse har valgt at politianmelde den formodede ejer. Det ser internatet ofte, fortæller dyrlægen, måske fordi det først er her, mange opdager, at dyr også kan være"i vejen."

Til gengæld har hun en opfordring til familier, som synes det kunne være sjovt at prøve at have killinger, måske bare for en kort periode.

Danmark Overskrifter

Læs mere:

tvmidtvest »

Rædselsshow måtte aflyses: Nu raser kunderneLæs mere her Læs mere ⮕

Raser over aftale: Forværrer unges helbredLæs mere her Læs mere ⮕

Kolonihave-stjerne raser: - Fandeme usmageligtLæs mere her Læs mere ⮕

Dansk assist hjælper Celtic på tavlen i Champions LeagueLæs mere her Læs mere ⮕

Endnu en dansker skal køre Indycar næste årLæs mere her Læs mere ⮕

Nægtede at deltage i tv-show: Så blev hun dræbtLæs mere her Læs mere ⮕