Rapler: Sindssygt i Royal Arena

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Hvad er din bedømmelse?Stemningen var bedre i metroen på vej til Ukendt Kunstner i Royal Arena, end den var under selve showet, da Madonna indtog salen de foregående to aftener.

I samme sekund som rapduoen gik på scenen, eksploderede 16.000 kids i shotsrør, fællessang og kådhed.Ukendt Kunstner har oversat de nordamerikanske forbilleder Drake og Frank Ocean til middelmådigt dansk med København som en faretruende kulisse, der er svær at genkende fra virkeligheden.- Det er sindssygt, at vi er nået hertil! udbrød frontmand Hans Philip,Hans bedre halvdel, Jens Ole McCoy, har anderledes format. headtopics.com

Der er stil over adskillige af makkerparrets produktioner. De burde lave langt flere instrumentalnumre. Hans Philip kunne ikke finde ud af, om han skulle være cool eller klovn, så det blev en lunken mellemting.

Der var stort set udsolgt i arenaen, som dog kun bliver halvt fyldt til ekstrakoncerten lørdag. Foto: Per LangeUkendt Kunstners enormt succesfulde comebackalbum hedder ’Dansktop’, og det var vitterlig som at være til Kandis på Smukfest, når manden med kasketten sagde:Er der en voksen på holdet? Tag den mikrofon fra ham.Men Hans Philip kunne have reciteret ’Jeg skal aldrig til bal uden trusser’, og fanskaren ville alligevel have hyldet ham som deres geni. headtopics.com

