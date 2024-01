Randers Havn står over for nye udfordringer

Randers Havn er klar til at glemme pengekrav mod Nordic Waste, men et nyt selskab er dukket op.





Randers Kommune udfordres nu yderligere ved Nordic Waste-jordskred | NyhederRegnmasserne fra oven betyder, at Randers Kommune nu møder endnu flere udfordringer ved jordskredet hos virksomheden Nordic Waste.

Truende miljøkatastrofe skaber strid, mens handling fra Christiansborg trækker udNordic Waste og Randers Kommune er kort sagt uenige om forløbet omkring jordskreddet.

Forurenet jord skal midlertidigt placeres ved siden af Elvis-museet i Randers | NyhederRanders Kommune har store problemer med at håndtere den forurenede jord fra jordrensningsvirksomheden Nordic Waste.

Flere tusind ton 'lettere forurenet' jord skal flyttes fra Nordic Waste-jordskred til Herning | Nyheder8.000 ton lettere forurenet jord fra jordskredet ved Nordic Waste nær Randers, skal nu til Herning.

Heunicke om jordskred ved Randers: Kan få meget, meget alvorlige miljøkonsekvenser | NyhederMiljøminister Magnus Heunicke (S) besøger i dag området syd for Randers, hvor et jordskred på miljøvirksomheden Nordic Waste risikerer at forurene Randers Fjord.

Miljøkatastrofe truer nær RandersMennesker og maskiner arbejder i døgndrift på at undgå en kæmpe miljøkatastrofe ved Ølst nær Randers. Store mængder forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste er på vej ned i den nærliggende Alling Å, men det er ikke virksomheden selv, der står for det omfattende arbejde med at afværge katastrofen. Nordic Waste har nemlig kastet håndklædet i ringen og overladt det slidsomme arbejde til Randers Kommune

