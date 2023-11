Ramte rådyr på motorvejen - bilen totalsmadret

Vejdirektoratet udsendte tidligt mandag morgen en advarsel om, at der var set et rådyr i vejkanten i nordgående retning på motorvej E45 mellem Lyngdrup og Hjallerup Enge.

Kort efter, klokken 6.20, kom der en ny melding om et solouheld på samme sted, men i sydgående retning. En mandlig bilist havde netop ramt et rådyr, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.Et spor blev spærret på strækningen, mens der blev ryddet op.

- Det gav selvfølgelig lidt knas i morgentrafikken, men der var ryddet op efter 40 minutter, så det gik forholdsvis hurtigt.