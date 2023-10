Radikale: Vi er stort skridt tættere på at stemme for koranlov

Regeringens nye bud på lovforslaget, som skal sætte en stopper for koranafbrændinger i Danmark, vækker glæde hos De Radikale.

Ændringerne kommer efter massiv kritik fra både partier i Folketinget og adskillige organisationer og fagforeninger. Det nye lovforslag præciserer, at kunstværker, hvor den utilbørlige behandling er en mindre del af et større værk, ikke vil være omfattet af forbuddet. Det vil således ikke være strafbart at afbrænde et skrift med væsentlig religiøs betydning i forbindelse med optagelsen af en scene i en spillefilm.

Alligevel håber, at at loven kan gøres endnu tydeligere i løbet af det lovarbejde, som nu venter i Folketinget. Specifikt vil Lidegaard have det gjort »krystalklart«, at ønsket med loven ikke er at straffe kunstnere. headtopics.com

Risikoen er – medgiver Martin Lidegaard – at personer, som ønsker at brænde koraner af, potentielt vil kunne udnytte et sådant ”hul” i lovgivningen. Præsenteret for de nye ændringer kalder han det ”positivt”, at regeringen har indskrænket lovforslaget. Den nye udgave er »tættere på at være den nålestiksoperation«, som regeringen selv har kaldt forbuddet, mener Jonas Christoffersen, som dog understreger, at han endnu ikke nået at nærlæse den reviderede lovtekst, og at han ikke udtaler sig på vegne af Advokatrådet.

Dermed henviser han til, at de mange koranafbrændinger i Danmark ifølge PET har medvirket til at skærpe terrortruslen mod Danmark.»Det lignede et slagteri. Dyrene lå spredt rundt i lyngen, under buske på eller de sad fast i en færist«Muligt ulveangreb: headtopics.com

