Publikums hjerteslag synkroniseres under koncerter

Forskere fra Bern Universitet i Schweiz har målt, at publikums hjerteslag, åndedrag og endda sved bliver synkroniseret i løbet af en koncert. Ifølge målingerne, er det især koncertgæsternes hjerter, som slår i takt, og synkroniteten stiger, når man føler sig bevæget eller inspireret af musikken.

Hvis du er en person, som karakteriserer dig selv som ‘åben’ og ‘behagelig’ (på engelsk: agreeable), er der ifølge den videnskabelige artikel større sandsynlighed for, at du og de koncertgæster, der siger det samme, bliver synkroniseret., at det måske kan skyldes, at: »åbenhed er et personlighedstræk, hvor man byder nye oplevelser velkomne«, og at en imødekommende person vil gå mere op i at »udføre en social opgave« såsom at koncentrere sig om en koncert, man er publikum til. Studiet blev udført under COVID-restriktioner, hvor der skulle være afstand mellem publikum. Wolfgang Tschacher fortæller til New Scientist, at gæsterne i en fyldt koncertsal måske vil blive endnu synkrone, da de også sidder tættere sammen

