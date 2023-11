Professor sabler 'utilstedeligt' krav om ny lov – burde 'rulle rundt og spille max ydmyge'

I en skriftlig udtalelse siger justitsminister Peter Hummelgaard (S), at han har bedt anklagemyndigheden undersøge spørgsmålet. - Som anklagemyndigheden har givet udtryk for, vil det med den retstilstand, som er lagt fast med Højesterets kendelser, være endog særdeles vanskeligt at gennemføre straffesager om brud på tavshedspligten i forhold til landets mest fortrolige oplysninger, siger han.Fredag afsagde Højesteret kendelser i sagerne mod Claus Hjort og Lars Findsen. Her lød det, at straffesagerne skulle føres for delvist åbne døre.

Det fik altså onsdag eftermiddag anklagemyndigheden til at oplyse, at sagerne droppes, fordi det at føre sagerne for delvist åbne døre ville medføre en"risiko for ukontrolleret spredning af højt klassificerede oplysninger".Det fik landets øverste anklager, rigsadvokat Jan Reckendorff, til at sige, at han mener, at det i realiteten er straffrit at bryde sin tavshedspligt, når det gælder klassificerede oplysninger.

- Hvis loven ikke kan håndhæves, betyder det i sidste ende, at vi i Danmark reelt kan stå uden et strafferetligt værn mod brud på tavshedspligten om landets mest fortrolige oplysninger, udtaler han i en pressemeddelelse.

Konsekvensen bliver, at det"de facto kan være straffrit at bryde sin tavshedspligt i sager af den karakter", lyder det i pressemeddelelsen.Her kalder man retstilstanden"uholdbar" og understreger, at sagen vil få betydning for fremtidige sager – både om lækager, men også om eksempelvis spionage.

