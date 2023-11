Produktionsselskabet Deluca Film er gået konkurs

Ungarske børn og unge må ikke se verdens bedste pressefotografer, der er udstillet på World Press Photo. Det har den ungarske regering besluttet,Derfor er det ungarske nationalmuseum ifølge Reuters stoppet med at sælge billetter til unge under 18 år til fotoudstillingen.

Det halter stadig med fordelingen mellem mandlige og kvindelige kilder i de danske medier. Det understreger et nyt speciale fra Aalborg Universitet. Specialet, der er lavet af Thilde Boldsen, Aalborg Universitet, konkluderer desuden, at at andelen af kvindelige kilder er højere på DR (39 procent) end på TV 2 (33 procent).

Blandt andet kan anklageskrifterne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen oplæses for åbne døre.Det ligger fast efter to kendelser, som er afsagt fredag klokken 12. TV 2’s samlede omkostninger er faldet med knap en procent i forhold til 2022, og tabet af reklameindtægter kommer derfor som følge af frafaldet af tv-kunder og tilbageholdende annoncører. headtopics.com

”Vi har været igennem en omhyggelig rekrutteringsfase, men da det kom til stykket, var valget af Nicolai indlysende. Han besidder alle de personlige og faglige egenskaber, der er afgørende for at kunne fortsætte udviklingen af vores medier og vores journalistik,” siger Rasmus Emborg, Editorial Director på Watch Medier, i pressemeddelelsen.51-årige Nicolai Raastrup har en baggrund på blandt andet Reuters, Berlingske og Finans.

Münster-prisen går til ”kolleger, der i det forgangne år har gjort sig ekstra bemærket,” og er opkaldt efter Erik Münster, som i mange år var tilknyttet Ekstra Bladet.Landets største ugeavisudgiver, den regionale mediekoncern JFM, lukker fra årsskiftet 11 af sine i alt 53 titler grundet udfordringer på annoncemarkedet. headtopics.com

»Vi fremstår jo i dag som et parti, som laver det ene løftebrud efter det andet«Løftebrud efter løftebrud har kostet Venstre dyrt, lyder det fra partinestor og strateg Claus Hjort Frederiksen, der nu kommer med sine råd til den næste formand.

Græskaravler melder udsolgt: - Det er kommet bag på mig, at det er gået så stærkt

Regn og atter regn: Det stopper ikke foreløbig, lyder det fra DMIDMI har en melding om, hvad vi kan forvente i den kommende uge

Det taler vi om på ing.dk: Er det synd for husejerne?Alle fulgte weekendens stormflod minut for minut. Men selvom det er en naturkatastrofe, ved man, at den kommer med mellemrum.

Ten Hag nægtede at tale om det: 'Jeg har ingen kommentarer til det'»Straffesparket ændrede kampen.«

Forhenværende leder af Rejseholdet: Det sker der, når Politiet trækker våben