Problemer med it-udviklingen på København-Ringsted-banen

Det gik langt fra som planlagt med ERTMS-udrulningen på København-Ringsted-banen - den første på IC-nettet i Danmark. Det skyldtes i høj grad problemer med it-udviklingen. Illustration: Cowi/Nicky Bonne.Det er et udpluk af de udfordringer, som it-udviklingen bag en del af udrulningen af et nyt digitalt signalsystem på jernbanen (Signalprogrammet) står med, ifølge det internationale konsulenthus Software Improvement Group (SIG).

Problemerne kom til udtryk ved den første store udrulning på Sjælland, København-Ringsted-banen, som efter flere års forsinkelser blev sat i drift med det nye digitale trafikstyringssystem (ERTMS) i april.

