Pro-palæstinensiske sympatisører river plakater ned med efterlysninger af ofre i Israel

politianmeldt.Adskillige videoer fra amerikanske storbyer viser, hvordan pro-palæstinensiske sympatisører river plakater ned med efterlysninger af børn, kvinder og andre ofre, der er meldt savnet efter terrorangrebet i Israel 7. oktober.Hændelserne har desuden ført til, at en forsvarsadvokat, der blev filmet imens hun var i gang med en plakat-nedrivning, er bleve

JOURNALİSTENDK: Adskillige journaliststuderende skriver under på Palæstina-erklæringMindst 28 journaliststuderende har skrevet under på en opbakning til Det Kongelige Danske Kunstakademis støtteerklæring til Palæstina, hvor det fremgår, at ”anti-zionisme er ikke anti-semitisme”, og at ”Danmark muliggør og understøtter kolonial besættelse, folkemord og krigsforbrydelser”.

EKSTRABLADET: Netanyahu: Israel vil tage ansvar for Gaza efter konfliktLæs mere her

BORSENDK: Israel dræber bedstemor og tre børnebørn i angreb på bil i LibanonLibanon siger, at Israel ved angreb på bil i det sydlige Libanon dræbte en bedstemor og tre børnebørn. Israel siger, det jagede terrorister, men vil nu undersøge sagen nærmere.

ARBEJDEREN: Boykot Israel på gaden 4. november 2023Danmarks eneste røde dagblad

BTDK: Israel har delt Gaza i to: 'Man knytter langsomt en hånd om Hamas'Israel har delt Gaza i to: 'Man knytter langsomt en hånd om Hamas'

EKSTRABLADET: Medie: Biden opfordrer Israel til tredages pause i GazaLæs mere her

