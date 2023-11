Prisstigning på kollektiv transport i Danmark

I stedet for kollektiv transport vil transportminister Thomas Danielsen hellere tale om kollektiv mobilitet. Hvis billetpriserne på kørsel med bus og tog skal ned, må trafikselskaberne låne penge af staten, mener regeringen. Skal du køre med tog eller bus efter nytår, skal du betale i gennemsnit 10,3 procent mere for en billet.Der er ingen redningskrans fra regeringen til alle de passagerer i busser og toge, der fra januar i gennemsnit skal betale 10,3 procent mere for deres billetter

. Det står klart efter et samråd i Folketingets Transportudvalg i sidste uge med transportminister Thomas Danielsen (V). Samrådet kommer, efter at DSB, Arriva og landets regionale trafikselskaber i sidste måned bebudede en historisk stor prisstigning. I gennemsnit bliver det 10,3 procent dyrere at tage toget i Jylland, på Fyn og på Sjælland, fordi DSB, Arriva og landets regionale trafikselskaber hæver priserne. Trafikselskaberne er hårdt økonomisk trængte – på grund af lange perioder med høj inflation og stigende energi- og brændstofpriser, og færre billetindtægter på grund af færre passagerer under coronapandemien.Et to-zoners 30-dages pendlerkort stiger med 13,3 procent – fra 450 kroner til 510 kroner. Rejsende med pensionistkort skal betale ti procent mere for at køre med tog og bus. Eksempelvis stiger prisen for et tre-zoners pensionistkort med tre måneders gyldighed med 70 krone

