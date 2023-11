Pressenævnet kritiserer Frihedsbrevet

30-10-2023 11:38:00 / Kilde: journalistendk

Pressenævnet udtrykker kritik af Frihedsbrevet på baggrund af en rubrik fra februar 2023. Den oprindelige rubrik lød: ”Museumschef er chef for sin mor, svoger og fætter: ”Det her er nepotisme,” siger ekspert”. Af klagen fremgår det, at museumschefen ikke er direkte chef for sin mor.