Pressemøde med Mikkel Hansen hos Aalborg Håndbold

Aalborg Håndbold har indkaldt til et pressemøde med Mikkel Hansen som eneste dagsorden, Onsdag klokken 12.30 vil parterne fortælle nærmere om det fremtidige samarbejde - som det bliver formuleret i en pressemeddelelse. Ingen af parterne har yderligere kommentarer til emnet inden pressemødet, som du vil kunne følge på et livestream her på nordjyske.

dk Mikkel Hansen har kontrakt med Aalborg Håndbold til sommeren 2025, men indkaldelsen til pressemødet antyder, at afskeden med Nordjylland måske kan blive en realitet allerede til sommer. Mikkel Hansen kom til Aalborg i august 2022, men efter et halvt år blev han sygemeldt med stress og vendte først tilbage til håndboldbanen i sensommeren 2023. I denne sæson har Mikkel Hansen spillet kontinuerligt, men har haft nogle skadesproblemer undervejs, og hans præstationer har været noget ujævn

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



nordjyskedk / 🏆 16. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Aalborg Håndbold indkalder til pressemøde om Mikkel HansenMikkel Hansens fremtid er på dagsordenen - nu er der indkaldt til pressemøde.

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Aalborg Håndbold misser første mulighed for at vinde grundspil | Seneste sportAalborgs håndboldherrer kunne have sikret sig førstepladsen i grundspillet i den bedste danske række.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »

Uden store profiler kæmper Aalborg Håndbold sig til uafgjortKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord - 🏆 7. / 63 Læs mere »

Analyse: Aalborg Håndbold rykker til næste niveau, og fordelene opvejer ulemperneNavnet Maik Machulla nyder stor respekt i håndbold-Europa, og en moderne tysk leder kan være lige det, aalborgenserne har brug for i 2024

Kilde: nordjyskedk - 🏆 16. / 53 Læs mere »

Gense pressemødet: Tysker præsenteret i Aalborg HåndboldKlubben holdt fredag pressemøde for at sætte navn på Stefan Madsens afløser. Det bliver tyskeren Maik Machulla

Kilde: nordjyskedk - 🏆 16. / 53 Læs mere »

Aalborg Håndbold deler med polsk storhold i sidste gruppekampKielce førte længe, men Aalborg slog tilbage, da de to hold satte punktum på gruppespillet.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »