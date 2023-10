Prøv beregneren: Så meget kan banken tjene på at have dine penge stående i Nationalbanken

Der er en regulær fest i den danske bankverden i disse måneder, hvor milliarder af kroner strømmer ind.

Nordea kom med sine tal i sidste uge, og det var med overskud på mere end 37 milliarder kroner i samme periode.Det er der særligt én grund til. Nemlig de skyhøje renter. For det kan nemlig godt være, at du som bankkunde lige nu oplever, at du har fået en bedre rente end længe for at have dine penge stående på en ganske almindelig løn- eller opsparingskonto i banken.Foliorenten er den rentesats, de danske bankers indlån og udlån forrentes med hos Nationalbanken. Landets banker og pengeinstitutter har en konto i Nationalbanken, hvor de kan indsætte beløb og/eller hæve fra.

Renteforhøjelser sker for at bekæmpe den skyhøje inflation og betyder blandt andet, at det bliver mindre attraktivt for danskerne at låne penge.Derfor har foliorenten sneget sig op på 3,6 procent fra et niveau på minus 0,5 procent sidste år. headtopics.com

Bankerne har lige nu knap 300 milliarder kroner stående i Nationalbanken, og det tjener de rigtig godt på.Hermed vil du have renteindtægter på 500 kroner det første år, hvis du ikke hæver nogen pengene eller sætter nye penge ind.Nu får renten igen et nøk opad – forstå, hvad det betyder, her

Det er også en god forretning for bankerne, når danskerne for eksempel optager et billån, et forbrugslån eller andre typer af udlån. Det er her, at bankerne tjener langt størstedelen af deres penge.

