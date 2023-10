PostNord-koncernen nærmer sig underskud på en halv milliard

Mads Claus Rasmussen/Ritzau ScanpixDet er blandt andet et resultat af, at koncernens omsætning har været nedadgående i 2023.Det er et fald på godt 600 millioner svenske kroner i forhold til samme periode sidste år.

Det er primært på grund af en svag udvikling i den svenske del af forretningen, at resultaterne har været for nedadgående, lyder det.Pakkemarkedet er i det hele taget præget af prispres og fortsat faldende mængder, skriver PostNord i sit regnskab.

I regnskabet italesættes også et lovforslag om at ophæve den såkaldte befordringspligt fra den 1. januar næste år. Det har tidligere været forventningen, at en endelig aftale forhandles på plads i løbet af oktober. Det skriver PostNord dog ikke noget om fredag.PostNord Danmark har gennem længere tid været udbyder af den befordringspligtige posttjeneste og har i de senere år modtaget kompensation fra den danske stat for den opgave. headtopics.com

- Tidsplanen for liberaliseringen af det danske postmarked er stram. Der er en dialog mellem PostNord og den danske stat om overgangsbestemmelser, skriver koncernen i regnskabet. Historien om den danske del af PostNord har længe været, at det har været umådeligt svært at tjene penge.abonDu skal acceptere betingelserne for fortsat at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester.Hvis du ikke accepterer betingelserne kan du ikke anvende din profil på Nordjyske.

Nåede det ikke sammen med broren: 'Det betyder altid noget'Nåede det ikke sammen med broren: 'Det betyder altid noget' Læs mere ⮕

SF klar med akutpakke til Limfjorden: - Det er dybt alvorligt, det der sker lige nuLæs mere her Læs mere ⮕

PostNord-koncernen nærmer sig underskud på en halv milliardLæs mere her. Læs mere ⮕

Blodrødt regnskab fra PostNord: Underskud er nu oppe på 476 millioner kroner i 2023 | NyhederDet står fortsat skidt til i PostNord-koncernen, viser et kig på det seneste kvartalsregnskab, der netop er blevet offentliggjort. Læs mere ⮕

Smitten stiger: Kighoste smitter på epidemisk højt niveauKighoste er ikke farligt for andre end uvaccinerede spædbørn, men kan altså være både ubehageligt og tage lang tid at komme af med, hvis man bliver smittet. Læs mere ⮕

- Stor mystik om det sidste billede af Kurt CobainDet diskuteres stadig, hvilket billede der er det sidste taget af rockstjernen i live Læs mere ⮕