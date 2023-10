PostNord-koncernen nærmer sig underskud på en halv milliard

Den samlede PostNord-koncern har tabt 753 millioner svenske kroner i løbet af årets første ni måneder.Det er blandt andet et resultat af, at koncernens omsætning har været nedadgående i 2023.Det er et fald på godt 600 millioner svenske kroner i forhold til samme periode sidste år.

Det er primært på grund af en svag udvikling i den svenske del af forretningen, at resultaterne har været for nedadgående.Pakkemarkedet er i det hele taget præget af prispres og fortsat faldende mængder, skriver PostNord i sit regnskab.

