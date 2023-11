Populært slankemiddel udskrives online: Meget problematisk, lyder det fra læge

Fra december 2022 til august i år er der i Danmark blevet udstedt 389.156 recepter fordelt på 86.183 danskere.

På det seneste er en ny online klinikform vokset frem, hvor læger og livsstilscoaches tilbyder en kombination af slankemedicin og coaching til vægttab. På den måde kan man få udskrevet det populære slankemiddel uden at møde fysisk op til en lægekonsultation. Det er tendens, som praktiserende læge fra Holstebro forholder sig kritisk overfor.

- Det gør vi, så vi kan udelukke andre årsager til folks overvægt. Samtidig instruerer vi klienten i konsekvenserne for og imod ved at bruge slankemidlet. Samtidig bliver klienterne i Holstebro også oplyst om, at Wegovy ikke nødvendigvis er vejen til et lykkeligere liv. headtopics.com

- Hvis succeskriteriet med Wegovy er at folk skal tabe sig, så er det et godt middel. Men at være tynd er ikke det samme som at være sund, afslutter lægen. Vi læser og forholder os til alle tip, men intet bliver offentliggjort, før vi har drøftet det med dig. Tilføj gerne så mange informationer som muligt, så bliver det nemmere at kontakte dig. Ønsker du at være anonym, respekterer vi det i henhold til de presseetiske regler.Vil du sende os et fortroligt tip eller information, kan du sende det til redaktionen krypteret via vores sikre e-mailformular.

