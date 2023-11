Populær tv-vært deler klamt billede: Derfor er mine fingre blevet misfarvet

Når man er husejer, kan man stort set altid finde noget at kaste sig over - herunder de mange beskidte gøremål, som man altid håber vil blive løst af sig selv, men som overraskende nok aldrig bliver det.

Det kender i hvert fald den australske tv-vært, 50-årige Deborah Knight, til, da hun over for sine 53.000 Instagram-følgere har delt et billede, som viser resultatet af at udføre ovennævnte.

Her afslører hun således, at hun i øjeblikket udkæmper en krig mod såkaldte stink bugs, der på dansk bærer navnet stor løvtæge. De kaldes stink bugs, fordi de udskiller en orange væske, når de berøres eller befinder sig i stressende situationer, så de kan skræmme fjender væk. headtopics.com

Dets navn referer til den orange væske, de udskiller når de berøres eller befinder sig i stressende situationer. En væske, der kan forårsage skader på menneskers hud og endda forårsage midlertidig blindhed, hvis man rammes i øjnene.Før har hun delt et billede, der viser resultatet af ligge i solen for længe. Her delte hun et billede med sine Instagram-følgere, der viser hende, som havde fået synlige ar som følge af at have ligget i solen for længe.

Heldigvis er hendes ar harmløse, men det er ikke alle, der er lige så heldige, hvorfor hun mente, en advarsel var på sin plads. "Hvis du tænker nej, jeg behøver ikke solcreme, jeg behøver ingen hat - jeg solbader bare lidt. Se frem til dette, hver gang du får din hud undersøgt. Og ja, de her er harmløse. Jeg har dem også på hænder og ben," skrev hun tilbage i februar. headtopics.com

