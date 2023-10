Populær parkeringsapp misbrugt af svindlere: Denne mail fra 'Apcoa' skal du ikke klikke på

Lidl-medarbejder havde 69 sygedage på 16 måneder og blev fyret: Nu får han 140.000 kroner i erstatning

Har du modtaget en email, der ser ud til at være fra parkeringsselskabet Apcoa, og som lover dig tilbagebetaling for en dobbeltbetaling? Så skal du være på vagt. Mailen er nemlig svindel. Emailen informerer om, at der er sket en fejl under din seneste servicetransaktion, hvilket har resulteret i en dobbeltbetaling. For at få pengene tilbage skal du klikke på en refusionsknap i mailen.Et af de tydeligste tegn på, at der er tale om svindel, er afsenderens emailadresse. Selvom mailen ser professionel ud og ligner en officiel meddelelse fra Apcoa, er den sendt fra en brasiliansk emailadresse.

Ikke alle vil nødvendigvis gennemskue denne form for svindel, og derfor er det vigtigt at advare så mange som muligt. Hvis du klikker på refusionsknappen, risikerer du at give svindlerne adgang til følsomme oplysninger.Vi beklager at måtte meddele dig, at der opstod en fejl under din seneste servicetransaktion, hvilket resulterede i en dobbeltbetaling. Vi beklager den ulejlighed, dette måtte have medført. headtopics.com

For at påbegynde din refusion bedes du udfylde de nødvendige oplysninger ved at klikke på knappen nedenfor. Hvis du modtager en lignende email, er det bedst at slette den med det samme og underrette Apcoa eller relevante myndigheder.

